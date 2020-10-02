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Aktüel Kocaeli'de gürültü kirliliğine geçit yok
Aktüel

Kocaeli'de gürültü kirliliğine geçit yok

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:22:39 -
Kocaeli'de gürültü kirliliğine geçit yok

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yılın 9 ayında gürültü kirliliği yaptığı belirlenen 5 işletmeye 280 bin lira ceza kesildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gürültü kirliliğine karşı denetimlerini sürdüren ekipler, ses sınırını aşan işletmelere para cezası keserken, tekrar edenlere daha ağır cezalar uyguluyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, gürültü kirliliğine karşı vatandaşların ve çevrenin sağlığını korumak için yerinde ölçümler yapıyor.

Gürültü kirliliği nedeniyle gelen şikayet ve talebi değerlendiren ekipler, ses seviyesi cihazlarıyla yerinde ölçüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gürültü kirliliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında, bu yılın üç çeyreklik periyodunda 11 işletmeye önlem aldırılırken, 5 işletmeye 280 bin lira idari para cezası verildi.

Büyükşehir ekipleri söz konusu zaman diliminde 140 denetim gerçekleştirdi.

Gürültü kirliliği konusundaki şikayetler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşların talep ve şikayetlerini iletmesi için oluşturulan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi aranarak aktarılabiliyor.

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