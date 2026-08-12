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Yerel Kocaeli'de görevini yapan gazeteciye alçak saldırı! Saldırganlar kayıplara karıştı!
Yerel

Kocaeli'de görevini yapan gazeteciye alçak saldırı! Saldırganlar kayıplara karıştı!

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde D100 Karayolu üzerinde meydana gelen ölümlü kaza haberini takip etmek için olay yerine giden muhabir Tayyar Öztoprak, gözü dönmüş iki magandanın yumruklu saldırısına uğradı. Görevi başında çirkin bir şekilde hedef alınan gazeteci kanlar içinde kalırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Kocaeli'de haber için gittiği olay yerinde iki şahsın saldırısına uğrayan muhabir yaralandı.

Olay, D100 Karayolu Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu'nda bir kişinin öldüğü haberini alan muhabir Tayyar Öztoprak, görevini yapmak için bölgeye gitti. Olayı anlamaya çalıştığı esnada muhabir, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan muhabir olayı gerçekleştiren 2 kişiden şikayetçi oldu. 

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