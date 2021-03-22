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Yerel Kocaeli'de feci olay: Sırbistan uyruklu adam tır parkında feci halde bulundu
Yerel

Kocaeli'de feci olay: Sırbistan uyruklu adam tır parkında feci halde bulundu

Kocaeli'de bulunan bir tır parkında, şoför olduğu belirtilen bir şahıs aracında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:00:00 -
Kocaeli'de feci olay: Sırbistan uyruklu adam tır parkında feci halde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.

Zeljko'nun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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