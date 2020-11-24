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Aktüel Kocaeli'de fabrikada üzerine demir düşen işçi öldü
Aktüel

Kocaeli'de fabrikada üzerine demir düşen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:09:53 -
Kocaeli'de fabrikada üzerine demir düşen işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, fabrikada yaklaşık 30 tonluk demirin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi'ndeki İMES Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren demir fabrikasında, vince bağlı yaklaşık 30 tonluk demir yığını henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Demir yığınının altında kalan işçi Ahmet S. (30), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği tespit edilen Ahmet S'nin cenazesi morga kaldırıldı.


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