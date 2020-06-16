  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 21:41:34 -
Kocaeli'de evden hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Mart'ta Kartepe ilçesinde bir evden 40 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlenen operasyonla kadın şüpheli G.I'yı İstanbul'da yakalayarak Kocaeli'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı