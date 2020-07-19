  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli'de elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:27:38 -
Kocaeli'de elektronik atıklar geri dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de toplanan elektronik atıklar (e-atık), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde ekonomiye kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte doğayı kirletenlere uygulanan yaptırımların yanı sıra eğitimlerle atıkların toplanmasına öncülük edilerek doğanın kirletilmesinin önüne geçiliyor.

Hayatın bir parçası haline gelen ancak doğaya tehlikeli boyutta zarar veren e-atıklar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bertaraf ediliyor.

Bu doğrultuda 12 ilçedeki atık toplama merkezlerinde toplanan e-atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izin lisanslı geri kazanım tesislerinde geri dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile protokolü bulunan EXITCOM'da ortadan kaldırılan atıklar, hem geri dönüşüm sağlanarak doğayı koruyor hem de kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Buzdolabı, ütü, televizyon, bilgisayar, modem, tost makinesi gibi geri dönüştürülebilen maddelere sahip elektronik atıklar, geri dönüşüm sağlanacak şekilde ayrılırken işe yaramayan parçalar için yakma işlemi uygulanıyor.

Ayrıca sokak aydınlatmalarındaki floresan ve ampuller de düzenli bir şekilde toplanarak atık toplama merkezine getiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı