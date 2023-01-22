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Gündem Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı: 5 kişi yaralandı
Gündem

Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı: 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de üç katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 22:24:00 -

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

2'si ağır 5 yaralı var

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesi Kocaeli'nin birçok ilçesinde duyuldu.

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