Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı: 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de üç katlı bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.
2'si ağır 5 yaralı var
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesi Kocaeli'nin birçok ilçesinde duyuldu.