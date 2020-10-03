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Aktüel Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı
Aktüel

Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:05:20 -
Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekiplerinin çalışması sırasında, Nene Hatun Mahallesi Bostan Sokak'taki doğal gaz borusunda patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine PALGAZ, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı, doğal gaz akışı kesildi. Ekipler, tedbir amaçlı bazı binaları tahliye etti.

Doğal gaz boru hattındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, vatandaşlar evlerine girebildi.


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