Kocaeli'de dini duyguları istismarla dolandırıcılıktan yargılanan 9 sanık tahliye edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 9'u tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, mağdur ve müştekilerin şikayetçi olmaması, mağduriyetlerinin giderilmiş olması, bu aşamada belge ve delillerin karartılma şüphesi ortadan kalktığı için aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen şüphelinin de bulunduğu 9 tutuklu sanığı tahliye ederek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Savcılık tarafından hazırlanan 89 sayfalık iddianamede, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alıp dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Şaban Özdil'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2'şer yıldan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.