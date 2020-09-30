Kocaeli'de deniz ve plaj temizliği yapıldı

KOCAELİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Kocaeli AB Bilgi Merkezi iş birliğinde Kocaeli'de plaj ve deniz temizliği gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli Defne Plajı'nda düzenlenen programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, çocuklar, gençler ve ilgililer katıldı.

KSO, Karamürsel Belediyesi, TEMA Vakfı, Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneğinin (KARSAD) de destek verdiği etkinlikte katılımcılar sahilde, balık adamlar da denizde temizlik yaptı.

Etkinlikle, denizlerdeki kirlenme tehdidine karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

- "Burada sanayinin, temiz denizin, temiz plajın birlikteliğini görüyoruz"

Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara dışındaki ilk ziyaretini Kocaeli'ye gerçekleştirdiğini söyledi.

Temiz plaj, çevre ve denizin herkes için çok önemli olduğunu ifade eden Meyer-Landrut, çalışmayla çevrenin korunmasına katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Meyer-Landrut, burada çevrenin korunması için verilen çabaya şahit olduğunu dile getirerek, "Temiz çevre için her gün ortaya konulan çabayı takdir ediyorum. Burada sanayinin, temiz denizin, temiz plajın birlikteliğini görüyoruz. Bu da mutluluk verici." diye konuştu.

Yıldırım ise ziyaretle Meyer-Landrut'a ilçede yapılan çalışmaları aktarma fırsatı bulduğunu belirterek, çevre bilinci oluşturulması için yapılan etkinliğe destek olduklarını dile getirdi.

Zeytinoğlu da Türkiye'deki 20 AB Bilgi Merkezinden birisine KSO olarak ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, AB'nin dünyada çevreye verdiği önemi Türkiye'de de gençlere anlatarak bilincin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Plastik atıkların dünyanın en tehlikeli olgusunu oluşturduğuna işaret eden Zeytinoğlu, çocuk ve gençleri de etkinliğe dahil ederek çevre bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.