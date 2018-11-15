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Kocaeli'de define hayali ile kazı yaparken yakalandılar

Ormanlık alanda define bulma hayali ile kazı yapan 7 kişi, jandarmanın baskını ile suçüstü yakalandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:55
Kocaeli'de define hayali ile kazı yaparken yakalandılar

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda definecilerin kazı yaptığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, kazı yapan kişileri bir süre takip etti. Jandarma daha sonra baskın düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ormanlık alanda define bulma umuduyla büyük bir kayanın altında çukur açan kişilerin kazıda kullandığı jeneratör ve aletlere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:55
  1. Kocaeli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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