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Kocaeli'de çiftlik yangını! 8 bin Hindi telef oldu

Kocaeli'de bulunan bir çiftlikte çıkan yangında, 8 bin hindi ve 10 buzağı telef olduğu bildirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:52
Kocaeli'de çiftlik yangını! 8 bin Hindi telef oldu

Kocaeli'de Kandıra-Şile arasında bulunan Yağcılar Mahallesi’nde, Mehmet Efe’ye ait çiftlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çiftlik sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

8 BİN HİNDİ VE 10 BUZAĞI TELEF OLDU

Büyükşehir Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangında büyük oranda yanan çiftlikte bulunan 15 bin hindiden 8 bini ve 10 buzağı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:52
  1. Kocaeli
  2. Çiftlik yangını
  3. 8 bin hindi telef oldu
  4. yangın

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