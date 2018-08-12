Kocaeli'de çiftlik yangını! 8 bin Hindi telef oldu

Kocaeli'de Kandıra-Şile arasında bulunan Yağcılar Mahallesi’nde, Mehmet Efe’ye ait çiftlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çiftlik sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

8 BİN HİNDİ VE 10 BUZAĞI TELEF OLDU

Büyükşehir Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangında büyük oranda yanan çiftlikte bulunan 15 bin hindiden 8 bini ve 10 buzağı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.