Kocaeli’de büyük zaferin 97’inci yılı coşkuyla kutlandı

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Kocaeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Törenler, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk töreninin ardından Kocaeli Valiliği Karamürsel AlpToplantı Salonu’nda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tebrikleri kabul etti.

Törene Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit Belediye Başkanı Fatman Kaplan Hürriyet, siyasi partilerin il yöneticiler, protokol davetlileri ve vatandaş katıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve sıra Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız’ın halkı selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Etkinliklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait mehteran takımının verdiği konserle devam ederken törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve zeybek oyunu vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Törende konuşma gerçekleştiren Deniz Yarbay Hikmet Girgin, “Bugün ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde aziz Türk milleti ve kahraman trük ordusunun şanlı mücadelesiyle kazanılan Büyük Zaferin sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bu zafer, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla yola çıkan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ulusunun inancıyla sonuçlanmıştır. Zafer Bayramımız kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gaziler, Kara, Deniz ve Jandarma Komutanlıklarına bağlı askerler tören geçişi yaparak protokolü selamladı. Ayrıca törende Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 helikopter de gökyüzünden tören geçişi yaptı.