  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi
Aktüel

Kocaeli'de bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:50:11 -
Kocaeli'de bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanının sahiplendirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2020 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve mobil kısırlaştırma aracıyla sokak hayvanlarına hizmet verildiği belirtildi.

Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına tedavi uygulandığı, 2 bin 309 sokak hayvanının ise sahiplendirildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 6 bin 980 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç ve dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ yeni dizi bombasını patlattı: Fatih...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman yapımları ile büyük başarılar yakalan senarist Mehmet Bozdağ, yeni dizi konusunda bombayı patlattı...
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne kadar artacak?

Kısa çalışma ödeneği 2021'de ne kadar ödenecek? Kısa çalışma ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021'e kadar alınacak. Asgari Ücret zammı ile birli..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay