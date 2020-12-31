Kocaeli'de bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanı sahiplendirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2 bin 309 sokak hayvanının sahiplendirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2020 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve mobil kısırlaştırma aracıyla sokak hayvanlarına hizmet verildiği belirtildi.

Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 8 bin 58 sokak hayvanına tedavi uygulandığı, 2 bin 309 sokak hayvanının ise sahiplendirildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2020 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 6 bin 980 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç ve dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı."