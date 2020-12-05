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Aktüel Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü
Aktüel

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:41:00 -
Kocaeli'de bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü

KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye, Fikret Demiral, boşanma aşamasındaki eşinin Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki evine giderek çocuğunu görmek istedi.

Bu sırada evde bulunan kayınpederi Mehmet Aydın ile tartışmaya başlayan Demiral, daha sonra dışarı çıktı. Aydın, peşinden gittiği damadı Demiral'a, yanındaki silahla 4 el ateş etti.

Başından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Demiral, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mehmet Aydın, emniyete giderek polise teslim oldu.

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