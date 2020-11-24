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Aktüel Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ve Tevrat ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ve Tevrat ele geçirildi

4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:57:43 -
Kocaeli'de bir araçta tarihi eser niteliğinde İncil ve Tevrat ele geçirildi

​​​​​​​KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta, tarihi eser niteliği taşıyan 7 Tevrat ve İncil ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölkaypark mevkisindeki yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 7 İncil ve Tevrat bulundu.

Jandarma ekipleri S.G, A.Ş, K.G. ve T.B'yi gözaltına aldı.

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