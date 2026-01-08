  • İSTANBUL
Kocaeli’de bina girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kocaeli’de bina girişinde çukur oluştu: 5 katlı bina tahliye edildi!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 5 katlı bir binanın girişinde meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan çukur panik yarattı. Belediye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gebze Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişindeki toprak alanda derin bir çukur oluştuğu fark edildi. Bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine hızla belediye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BİNAYI MÜHÜRLEDİ

Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk teknik değerlendirmelerin ardından, toprakta oluşan açılmanın bina güvenliğini tehdit edebileceği gerekçesiyle binanın tahliyesine karar verildi.

Polis ekipleri binanın çevresini şeritle kapatırken, evlerinden ayrılmak zorunda kalan aileler geçici olarak yakınlarının yanına yerleşti. Ekiplerin bina ve çevresindeki zemin etüdü çalışmaları devam ediyor.

1
