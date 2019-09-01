Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü Başiskele ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Alınan bilgiye göre, Seymen Mahallesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar İlter (31) bıçakla ağır yaralandı.

İlter'in arkadaşı Mesut Ş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar İlter, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinin yakınında bulunan parkta görevli olduğu öğrenilen T.E'nin (17) yerinde olmadığını fark edince evine gitti. İncelemede, üzerinde kan lekesi olduğu görülen T.E. gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.E'nin ifadesinde, sahilde karşılaştığı 2 kişiyle aralarında kavga çıkınca birini bıçakladığını itiraf ettiği, suç aletini polis ekiplerine verdiği öğrenildi. İlçe Emniyet Amirliği ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili T.E'nin yanında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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