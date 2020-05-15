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Kocaeli’de belediye otobüsleri bir ayda 2 milyon kilometre yol kat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark 247 otobüsüyle bir ayda 72 bin sefer yaparak 2 milyon kilometre yol kat etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:29:16 -
Kocaeli’de belediye otobüsleri bir ayda 2 milyon kilometre yol kat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark 247 otobüsüyle bir ayda 72 bin sefer yaparak 2 milyon kilometre yol kat etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, otobüslerinde her gün binlerce yolcuya konforlu, hijyenik ve tam vaktinde ulaşım hizmeti sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri korona virüs ile mücadele dönemindeki 1 ayda 2 milyon kilometre yol kat ederek kesintisiz ulaşım hizmeti sağladı. 247 otobüsle günde 2 bin 570, haftada 16 bin 938, ayda 72 bin 892 sefer yapılıyor.


UlaşımPark, devam eden pandemi sürecindeki sokağa çıkma yasaklarında da dahil olmak üzere hizmetlerine aralıksız devam etti. Konforlu araçlar ile bu süreçte sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok görevli personeli gitmek istediği yere ulaştıran otobüsler vatandaşlardan tam not almayı da başardı.


Gün içerisinde hizmet sağlayan tüm otobüslerini gece mesaisi ile sabaha kadar çalışarak dezenfekte ediliyor. Saat 23.00 sıralarında başlayan temizlik mesaisi kimi zaman saat 06.00’ya kadar sürüyor. Otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan başta olmak üzere dezenfekte edilmedik kısmı bırakılmıyor.

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