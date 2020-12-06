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Aktüel Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 21:36:27 -
Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş’in Kovid-19 testi pozitif çıktı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’de Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşlenmesi üzerine Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.

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