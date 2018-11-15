Kocaeli'de baba ve 2 kızı son anda kurtuldu

Olay, gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs ve 2 kızı uyudukları esnada, odadaki avizenin yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan baba, evde yangın çıktığını görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi ve yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etti. Alevlerin hızla büyüdüğünü gören adam, 2 kızını da alarak son anda dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen baba ve 2 kızı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avizenin düşmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.