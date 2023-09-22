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Yerel Kocaeli’de anız yangını: Köpek dumanların arasından kurtarıldı
Yerel

Kocaeli’de anız yangını: Köpek dumanların arasından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 23:56:00 -
Kocaeli’de anız yangını: Köpek dumanların arasından kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü. Ekipler bir köpeği dumanların arasından kurtardı.

Kırsal İrcadiye Mahallesi’nde bulunan tarlada bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, gökyüzünü dumanlar kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, arazör, Orman Genel Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ve orman ekiplerine, iş makineleri yol açtı. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Öte yandan Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bir köpeği dumanların arasından kurtardı.
Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.


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