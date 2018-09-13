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Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına takıldı

Karamürsel ilçesinde, amatör olta balıkçısı  62 yaşındaki Ahmet Karasu'nun oltasına 10 kilogram ağırlığında iğneli vatoz  takıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:40
Kocaeli'de amatör balıkçının oltasına takıldı

 Ahmet Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşından beri Karamürsel  sahilinde oltayla balık tuttuğunu belirterek, ilk defa vatoz yakaladığını  söyledi.

İzmit Körfezi'nden çıkan farklı türlerin, denizin temizlendiği ve  çeşitliliğin arttığının göstergesi olduğunu dile getiren Karasu, şöyle konuştu:

"Karamürsel sahilinde 50 yıldır oltayla balık tutuyorum. Mevsimine  göre çeşitli balıklar tuttum, tutmaya da devam ediyorum.  Ama şu bir gerçek, son  2 yıldan bu yana, uzun zamandır körfezde görülmeyen türleri tutmaya başladım.  Körfezimiz, eskiler de bilir, akvaryum gibiydi. Balığın her çeşidini bu sularda  tutar ve görürdük. Denizimiz kirlendikçe balık çeşitleri de yok oldu. Şimdilerde  eskiden olduğu gibi balık çeşitleri olmaya başladı, bu körfezimizin temizlenmeye  başladığının ispatıdır, tuttuğum vatozla da bu anlaşılıyor."

Ahmet Karasu, vatozu bir arkadaşına vereceğini ifade ederek,  "Kuyruğunda bulunan iğnesi zehirli. Bilen kişi tarafından ayıklanmalı." dedi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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