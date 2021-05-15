  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TikTok uygulamasını devlet cihazlarında yasakladılar
Bir vatandaş, Erek Dağı kayalıklarından düştü! Ambulans helikopter yetişti
Federasyon açıkladı: Türk halterinin men edilmesi söz konusu değil
Çin'den 'Everest Dağı' kararı
Aktüel Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü
Aktüel

Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 21:18:00 -
Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan bir kişi, tüfekle babasını öldürdü, iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan üç jandarma personelini de yaraladı.

Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen E.B. (28), elindeki tüfekle ailesini rehin aldı.

Tüfekle ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarma personelini de yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, annesi Seher B'yi rehin alan zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

Teslim olmayan zanlı, özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yaralı ele geçirildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının, tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Ekiplerce yara almadan kurtarılan anne Seher B. de ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Baba Ali B'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

15 yıl önce de amcasını öldürmüş

Şüpheli E.B'nin 2006 yılında amcası Hüseyin B'yi de öldürdüğü anlaşıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'dan bilgi aldı.

Operasyonun yapıldığı ev drone ile görüntülendi.

Zanlının ateş açması sonucu jandarma aracına çok sayıda saçma isabet ettiği görüldü.

Ekiplerin ev ve çevresinde incelemeleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu...
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Gündem

Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı

Kudüs ve Gazze'de İsrail zulmü sürerken, piyanist Fazıl Say sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay