  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı

Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:36:38 -
Kocaeli'de 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 46 düzensiz göçmen saklandıkları atölyede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez'deki bir kağıt toplama atölyesine operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince bina ve eklentilerinde yapılan aramada, 46 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin barınmasına imkan sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Ma..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
Mehmet Serpil'den kan donduran açıklama: Denizden ciddi bir su geldi
Spor

Mehmet Serpil'den kan donduran açıklama: Denizden ciddi bir su geldi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, İzmir depremi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay