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Aktüel Kocaeli'de 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:46:05 -
Kocaeli'de 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ve Gebze ilçelerinde, 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, araçlarda kullanma amaçlı kaçak akaryakıt ürettiği ve satış yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde lisanssız ve ruhsatsız üretim tesisi olarak kullanılan fabrika ile Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depoda arama yaptı.

Aramada toplam 37 ton kaçak akaryakıt ile 2 araç ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler K.C, Y.K. ve E.C. hakkında adli tahkikat sürüyor.

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