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Aktüel

Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:39:48 -
Kocaeli'de 2 kişinin parasını gasbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişinin cüzdanları ve parasını silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ş.İ.K. ve Y.K'nin cüzdanları ve 800 liralarının evlerinin önünde silahlı kişilerce gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayı F.A, E.G, S.V. ve M.G'nin gerçekleştirdiğini tespit eden polis, Gebze ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonla şüpheliler, olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

"Hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, yaralama, sahtecilik, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme" gibi çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


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