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Aktüel Kocaeli'de 1000 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı
Aktüel

Kocaeli'de 1000 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:13:46 -
Kocaeli'de 1000 kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı

KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyona katılan 1000 kişi, zeybek oynayarak toplu performans sergiledi.

İzmit Belediyesi öncülüğünde Kültür Tepesi Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, kentteki birçok halk oyunu ekibinin de desteğiyle gösteri gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı konuşmada, bugün Atatürk'ün izinden giden, onun değerini bilen gençlerle kente bir coşku katmak istediklerini ifade ederek, 1000 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yaptıklarını söyledi.

Tarihe not düşülmesi gerektiğine işaret eden Hürriyet, "Bu gençlerimizin de böylesi güzel ve onurlu bir günde, bu kente ve insanımıza, İzmitlilere bir hediyesi olsun. Bu güzel gençlere bir enerji olsun istedik." dedi.



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