  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli
Eğitim

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

Kocaeli okullar kaç gün yok? Marmara Bölgesi şiddetli lodosun etkisi altında. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli’nde okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Peki, hangi illerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:48:00 -
Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

Marmara Bölgesi şiddetli lodosun etkisi altında. Kocaeli’nde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Peki, Kocaeli’nde okullar tatil oldu mu?

Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,  sosyal medya hesabından “Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve  lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” paylaşımında bulundu.

 

30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın
30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın

Eğitim

30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? İstanbul'da okullar tatil yarın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor
Spor

Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene v..
Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
Gündem

Barbaros Şansal'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye'ye yönelik rezil sözleriyle bilinen Barbaros Şansal, bu kez yüzde 52 ile halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Tencere yuvarlandı kapağını buldu! BTP o ittifaka katılıyor
Gündem

Tencere yuvarlandı kapağını buldu! BTP o ittifaka katılıyor

Haydar Baş’ın ölümü sonrası babasının koltuğuna oturan Hüseyin Baş'ın idaresindeki Bağımsız Türkiye Partisi'nin ittifak için kararını verdiğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay