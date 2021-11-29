Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli
Kocaeli okullar kaç gün yok? Marmara Bölgesi şiddetli lodosun etkisi altında. Yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli’nde okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Peki, hangi illerde okullar tatil?
Marmara Bölgesi şiddetli lodosun etkisi altında. Kocaeli’nde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Peki, Kocaeli’nde okullar tatil oldu mu?
Kocaeli yarın okullar tatil mi? 30 Kasım okullar tatil mi Kocaeli
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından “Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;
Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır” paylaşımında bulundu.