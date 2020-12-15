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Aktüel Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:53:49 -
Kocaeli Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Yavuz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oylarken Yavuz, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için oy kullandı.

AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları"nda emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Yavuz, AA'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye'yi temsil eden önemli bir kurum olduğuna işaret ederek, hepsinin birbirinden güzel ve etkileyici bulduğu fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını kaydetti.

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