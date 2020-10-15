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Aktüel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu kabul etti
Aktüel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:30:12 -
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu kabul etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Yavuz, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Velioğlu da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

Velioğlu, Vali Yavuz'a AA'nın hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

Albümü inceleyen Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ederek AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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