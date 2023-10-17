Kocaeli Üniversitesi'nin yerleşkesi başıboş köpek kaynıyor!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bölgesinde bulunan onlarca başıboş köpek, ölümlere ve yaralanmalara yol açıyor. Vatandaşların sahipsiz köpeklerden korkmadan sokaklarda rahatça yürüyebilmesi, eve, okula, parka, bahçeye ve sahillere gitmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda düzenleme yapılması gerek.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bölgesinde başıboş köpek sorunu ölümlere ve yaralanmalara yol açıyor.

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Batuhan Yener Kaymak köpek saldırısından kaçarken otomobil çarptı. Ağır yaralanan öğrenci olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 yaşındaki Batuhan hayatını kaybetti.

Daha önce de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü bölgesinde başıboş köpek sorununa birçok kez dikkat çekilmiş ve öğrenciler rahatsızlığını ifade etmişti.

Yine sosyal medyadan Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden biri, "Merhaba, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak güvende değiliz. Üniversite yerleşkesinin içinde ve çevresinde yüzlerce başı boş köpeğin dolaştığına bu okulun öğrencisi, çalışanı ve öğretim görevlisi olan herkes şahit. Dün Kocaeli üniversitesi öğrencisi Emre Yurtsever köpek saldırısı sonucu 3 metrelik bir duvardan düşüp kafatasını kırdı ve beyin kanaması geçirdi, durumu ağır. Böyle bir olay yaşandığı için bana gelen tüm haberleri sizlerle paylaşacağım. Bu benim başıma gelen olay. Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. Umuttepe Kampüsünde arkadan gelip havlamadan, saldırmadan ısırdı. O an kimse yoktu yanımda panik yapmamaya çalışarak ordan uzaklaşmaya çalıştım devamında yaşadıklarımı anlatmak bile istemiyorum. 22 haziran 2022 tarihinde kampüs içerisinde bulunan köpekler tarafından ısırıldım. Olay saati yaklaşık 20:00-20:30 civarıydı Samiha ayverdi kız yurdundan A kapısına doğru arkadaşımla beraber hastaneye gidiyorduk .6-7 tane köpek vardı hiçbir şekilde köpekleri kızdıracak kızdıracak veya saldırmasını sağlayacak bir şey yapmadım bi anda üstümüze doğru gelmeye başladılar .2 kere ısırıldım korkmadım kaçmadım da ilki kalçamdan oldu yine kızdırmamak için sakin kalmaya çalıştım bu sefer bacağıma saldırdı Dikenli çalılar içindeydim sesimizi kimse duymuyordu o sırada bi araç geçti o araç sayesinde köpekler kaçtı araç geçmeseydi asla sağ çıkacağımı düşünmüyorum. Köpek saldırması sonucu oldu. 1 ay önce saldırmıştı bana da ama nereye şikayet edeceğimi bilmediğim için elimde kalmıştı fotoğraflar Merhaba, saldırıya uğrayan benim oda arkadaşımdı geçen sene kütüphane önünde gerçekleşmişti ayrıce bende yine bir saldırıya uğradım hemde sadece ordan geçmeme rağmen hoşt bile dememiştim köpeğe Yanlış hatırlamıyosam ekim ayı civarında kız yurdunun arkasındaki lojmanda topluca köpekler saldırdı ve bi tanesi dizimden ısırmıştı sınavımdan önceki gün aşıyla uğraşmak zorunda kaldım. Ama bildirmemiştim. 2 ay once kampus icerisinde diye" üniversite kampüsü bölgesinde yaşanan faciayı anlattı.

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Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nin girişi. Kampüsün hemen yanında yer alıyor.

Absürt kanuna düzenleme yapılmalı

Vatandaşların sahipsiz köpeklerden korkmadan sokaklarda rahatça yürüyebilmesi, eve, okula, parka, bahçeye ve sahillere gitmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda düzenleme yapılması gerek.