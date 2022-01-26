Kocaeli Üniversitesi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Kocaeli Üniversitesi 2022 sınav takvimi!
Bütünleme sınavları iptal edilecek mi? Üniversite vize sınavları iptal mi son dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da bazı üniversiteler iki gün tatil edilirken, tatil edilen üniversitelerde yapılacak olan sınavlar da ertelenmişti. Kocaeli’de kar yağışından nasibini alan illerden oldu. Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle üniversite öğrencileri bütünleme sınavları başta olmak üzere mazeret sınavları ve tek ders sınavlarının ertelenip ertelenmediği sorgulanıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi bütünleme, mazeret ve telafi sınav takvimi.
İstanbul'da hangi üniversitelerde kar tatili olduğu son gelişmeler ile devam ediyor. Bazı okullarda dönem sonu sınavları devam ederken olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle sınav takvimini güncelleyen üniversiteler arasında Kocael Üniversitesi de var. Kocaeli Üniversitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada bazı sınavların ertelendiği bildirildi. Üniversite ileri bir tatile alınan sınavları yeni takvimde paylaştı.