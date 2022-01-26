Kocaeli Üniversitesi bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Kocaeli Üniversitesi 2022 sınav takvimi!

Bütünleme sınavları iptal edilecek mi? Üniversite vize sınavları iptal mi son dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul’da bazı üniversiteler iki gün tatil edilirken, tatil edilen üniversitelerde yapılacak olan sınavlar da ertelenmişti. Kocaeli’de kar yağışından nasibini alan illerden oldu. Kocaeli’de kar yağışı nedeniyle üniversite öğrencileri bütünleme sınavları başta olmak üzere mazeret sınavları ve tek ders sınavlarının ertelenip ertelenmediği sorgulanıyor. İşte Kocaeli Üniversitesi bütünleme, mazeret ve telafi sınav takvimi.