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Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da çocuklar için sahne aldı

İstanbul’da 35.

25 Nisan 2019 Perşembe 13:07
Kocaeli Şehir Tiyatroları, İstanbul’da çocuklar için sahne aldı

İstanbul’da 35.’si düzenlenen Geleneksel Çocuk Festivali’nde Kocaeli Şehir Tiyatroları, Güzel İle Çirkin’in Müzikali-Sevgi Kasabası çocuk oyunuyla sahne aldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bu sene 35.’si gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Şenliği kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın davetlisi olarak İstanbul seyircisiyle buluştu. Çocukları tiyatroyla tanıştırmak, onlarla tiyatronun dünyasına kapı aralamak amacıyla20 - 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çocuk şenliğinde Kocaeli Şehir Tiyatroları, Güzel İle Çirkin’in Müzikali-Sevgi Kasabası çocuk oyunuyla yer aldı.


Ersin Ayhan’ın sahneye uyarladığı Güzel ile Çirkin’in Müzikali - Sevgi Kasabası oyunu, 23 Nisan’da Kağıthane Sadabad sahnesinde oynandı. Çocukların ve ailelerin büyük beğenisini kazanan oyunu yaklaşık 600 seyirci seyretti. Çocukların zevkle takip ettiği oyunda, çocuklar keyifli anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 13:07
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