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Ekonomi Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım süresi daha da kısaldı
Ekonomi

Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım süresi daha da kısaldı

Marmara Bölgesi’nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı daha da kısaltan bağlantı yolları törenle açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:33:00 -
Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım süresi daha da kısaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin güçlü sanayisinin simgesi olan bir ilde Kocaeli’de sağlık altyapısının gücüne güç katan Kocaeli Şehir Hastanesinin bağlantı yolu açılış törenine katılarak kendilerini onurlandırdığı için teşekkür etti. Karaismailoğlu, “Bugün ise bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi’nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Hepimizin iftihar ettiği dev sağlık kampüsünün bağlantı yolları, ülkemizin dört bir yanında dünya standartlarının ötesinde verilen sağlık hizmetlerinin daha çok sayıda insana ulaşmasında vesile olacak. Ülkemiz için böylesine önemli olan göz bebeğimiz Kocaeli’de, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha modern şartlarda erişilebilir olması amacıyla D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı projesi hayati önem taşıyordu. 5 kilometresi 2x2 bölünmüş yol, 2,7 kilometresi 2x1 yoldan oluşan bağlantı yolumuz kapsamında, 13 adet farklı açıklıklarda toplam 886 metre uzunluğunda köprü ve farklı kesitlerde 20 adet kutu menfez inşa ettik. Bu projeyle hem şehir içi trafik yükünü hafiflettik hem de yakıt ve zamandan tasarruf sağladık. En önemlisi ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ulaşımın akıcı rahat ve emniyetli bir şekilde yapılmasını tesis ettik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun.”

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