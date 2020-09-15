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Aktüel Kocaeli polisinin Bursa'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Aktüel

Kocaeli polisinin Bursa'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 00:43:28 -
Kocaeli polisinin Bursa'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.

Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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