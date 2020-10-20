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Aktüel Kocaeli merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 34 kişi yakalandı
Aktüel

Kocaeli merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 34 kişi yakalandı

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:10:45 -
Kocaeli merkezli "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 34 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ait yemek ihalelerinde tespit edilen birtakım usulsüzlüklere ilişkin "ihaleye fesat karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 59 kişiden 38'i hakkında gözaltı, 21'inin ise ifadelerine başvurulması kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheliyi yakalandı.

Firari 4 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan olayla ilgili ifadesine başvurulan 21 kişi serbest bırakıldı.

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