Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
Şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık talebinde bulundu
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 17 Kasım'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf 9 askeri personel gözaltına alınmıştı.