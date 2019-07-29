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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu

Kredi notu düşük vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye gönderildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kredi notu düşük kişilere kredi verme vaadiyle ve konteyner satışıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da26 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir kişi emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, sağlık kontrolünden geçirilen 25 şüpheli Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 1 hard disk, 22 sim kart, 8 hafıza kartı, 4 flaş bellek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:45
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  6. cep telefonu
  7. Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  8. Kocaeli
  9. İstanbul
  10. Gebze Adliyesi

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