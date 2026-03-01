  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün İran devlet televizyonu vuruldu Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı Irak'ta 3 gün yas ilan edildi! Hamaney’in ölümü Şiileri ayağa kaldırdı Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu: Ramazan Ramazan yürekleri ısıttı Ekrem’e bir dava daha! Belediye parası bakın nereye gitmiş İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü
Spor Kocaeli kilidini Cerny açtı: Beşiktaş Çek yıldızıyla gülüyor
Spor

Kocaeli kilidini Cerny açtı: Beşiktaş Çek yıldızıyla gülüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kocaeli kilidini Cerny açtı: Beşiktaş Çek yıldızıyla gülüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında zorlu Kocaeli deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerken, galibiyetin mimarı Çekyalı yıldız Vaclav Cerny oldu. Maçın kilidini açan asistin sahibi olan Cerny, son haftalardaki yükselen performansıyla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline geldi.

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, Kocaelispor deplasmanında Emmanuel Agbadou’ya yaptığı asistle takımına 3 puanı getiren isim oldu. 22 maçta 14 gole doğrudan katkı veren 28 yaşındaki yıldız, "Kilit açmak bizim işimiz" mesajı verdi.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcu Vaclav Cerny, Emmanuel Agbadou'nun golündeki asisti yaparak maçın kilidini açtı.

Trendyol Süper Ligin 24. haftasında Beşiktaş Kocaelispor'u Agbadou'nun golü ile 1-0 mağlup etti.

Kocaelispor galibiyetinde başrolü oynayan isimlerden biri de Vaclav Cerny oldu. Beşiktaş'ın Çekyalı kanat oyuncusu, Emmanuel Agbadou'nun golünde asisti yaptı.

52. Dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen 28 yaşındaki yıldız, sağ taraftan kullandığı kornerde Agbadou'yu golle buluşturdu.

Geçen hafta 4-0'lık Göztepe galibiyetinde de asist yapan Cerny, siyah-beyazlılarda oynadığı 22 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı.

'DURAN TOPLAR BÖYLE MAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çekyalı hücumcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'tan iftar yemeği
Beşiktaş'tan iftar yemeği

Spor

Beşiktaş'tan iftar yemeği

Hyeon-gyu Oh, imza gününde Beşiktaşlılarla buluştu
Hyeon-gyu Oh, imza gününde Beşiktaşlılarla buluştu

Spor

Hyeon-gyu Oh, imza gününde Beşiktaşlılarla buluştu

Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı
Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı

Spor

Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23