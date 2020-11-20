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Aktüel Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Kovid-19 ile mücadelede ilave tedbirler
Aktüel

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Kovid-19 ile mücadelede ilave tedbirler

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:22:26 -
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan Kovid-19 ile mücadelede ilave tedbirler

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de çay ocakları, sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecek, kronik rahatsızlığı bulunan personelden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı için risk grubunda olanlar idari izinli sayılacak.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Kurul tarafından çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren iş yerlerinin masa, sandalye ve taburelerini kaldırarak sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabileceğinin tedbirlere ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Alınan diğer kararlara göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindekilerin cuma günleri istisna olarak 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altındakilerin de (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) 12.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine olanak tanındı.

İstisna kurumların kendi mevzuatları dahilinde olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 'kronik rahatsızlığı bulunan personelden Sağlık Bakanlığınca belirlenen e-nabız/e-devlet sistemi üzerinden tanımlı idari izne esas Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olanların idari izinli sayılması' hükmü kapsamında uygulanmasına" oy birliğiyle karar verildi.

Toplantıda ayrıca, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı.

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