Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübünün hedefi şampiyonluk

Çanakkale'de bugün başlayacak Sualtı Hokeyi Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri'nde geçen yılın şampiyonu Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, unvanını elinde tutmayı hedefliyor.

Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak organizasyon için çalışmalarını aynı zamanda milli takım antrenörlerinden olan Kadir Kırlıoğlu yönetiminde Kocaeli Üniversitesi ile Gebze Olimpik Yüzme havuzlarında tamamlayan Kocaeli ekibi, 3 Mart Pazar günü sona erecek turnuva için Çanakkale'ye gitti.

Kulüp başkanı Celal Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı hedefiyle 2010 yılında kurdukları Deniz Yıldızları Spor Kulübünün çeşitli Türkiye şampiyonlukları yaşadığını, geçen yıl İspanya’da düzenlenen 18. Sualtı Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda erkeklerde yenilgisiz Avrupa şampiyonu olduklarını anımsattı.

Büyüklerde milli takımın 12 sporcusunun 8'inin Deniz Yıldızları Spor Kulübünden olduğunu hatırlatan Kavas, Çanakkale'den de şampiyonlukla dönüp, milli takımlara en fazla sporcu gönderen kulüp olma unvanını sürdürmek istediklerini kaydetti.

Kavas, "Kütahya'da geçen ay altyapılarda Türkiye şampiyonu olduk. Orada da 21 kulüp katılmıştı. Finalde karşılaştığımız ODTÜ'yü 2-1 yenerek şampiyonluğu elde ettik. Bu hafta Çanakkale'de federasyon kupası yarışları var. Hedefimiz şampiyon olmak ve milli takıma daha çok sporcu vermek." diye konuştu.