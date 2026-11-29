Kocaeli Adliyesi önünde 11 Mart 2026'da Emrah Çeliksoy'u bıçaklayarak öldüren Sümeyye Mogul hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Savcılık, Mogul'un Türk Ceza Kanunu'nun 'Kasten öldürme' ve 'Haksız tahrik' hükümleri kapsamında kamu davası açılarak cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık iddianamede; Mogul'un geçmişte yaşandığını anlattığı olayları, Çeliksoy'un tehdit içerikli mesajlarını, eski eşinin cezaevinde olmasını ve olay günü adliye koridorunda yaşanan hakaret ve tehditleri birlikte değerlendirerek eylemin haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kanaatine yer verdi.

Duruşma çıkışında kafeden bıçak aldığı öne sürüldü

Mogul, olay günü Kocaeli 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Öldürmeye teşebbüs' duruşmasında tanık olarak dinlendi. Boşandığı kocasının arkadaşı ve davanın tutuksuz sanıklarından olan Çeliksoy'un kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Çeliksoy, duruşma salonunda iddiaları reddetti; taraflar arasındaki kısa süreli gerginliğin ardından duruşma ertelendi.

Salondan çıkan Mogul, iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Mogul, adliye önünde bulunan Çeliksoy'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde yakalanan Mogul, gözaltının ardından 12 Mart 2026'da tutuklandı.

İfadesinde 2020'deki otel olayını anlattı

İddianamede Mogul'un ifadesindeki ayrıntılara yer verildi. Mogul, 2020 yılında nişanlı olduğu dönemde Çeliksoy'un kendisini Başiskele'deki bir otele götürdüğünü, burada alkol aldıklarını ve ardından uyuşturucu madde kullandıklarını öne sürdü. Alkol ve uyuşturucunun etkisindeyken Çeliksoy'un kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini, odada yarı baygın haldeyken telefonundaki özel bilgileri kopyaladığını ve çıplak fotoğraflarını çektiğini iddia etti. Sabah otelden ayrıldıktan sonra Çeliksoy'un telefonundaki bilgileri aldığını söylediğini ve çıplak fotoğraflarını kendisine gönderdiğini anlattı.

Mogul, bu olaydan sonra Çeliksoy'un kendisini sürekli aradığını, görüşme ve birlikte olma taleplerini reddetmesine rağmen iletişim kurmaya devam ettiğini söyledi.

Telefon incelemesinde tehdit mesajları bulundu

İddianameye telefon incelemesinden çıkan tespitler de girdi. Çeliksoy'un 10 Mart'ta küfür ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği tespit edildi. Tarafların yazışmalarında Çeliksoy'un görüşmek için ısrar ettiği, Mogul'un ise kendisine yazmamasını istediği aktarıldı.

Mogul'un ifadesinde anlattığı bir diğer olay 31 Temmuz 2025'te yaşandı. İddiaya göre Çeliksoy, Kabaoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu yakınında karşılaştığı Sümeyye Mogul'un eski eşi Furkan Öztaş'ı bıçakladı. DHA'nın haber metninde Öztaş'ın evden aldığı tüfekle Çeliksoy'u yaraladığı aktarılırken, ajansın ara başlığında eski eşin Çeliksoy'u bıçakladığı ifadesine yer verildi. Mogul, eski eşinin cezaevine girmesine neden olan bu olayın da yaşanan süreçte etkili olduğunu anlattı.