Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonasının ilk etabı tamamlandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve ilk etabı Kerpe Halk Plajı’nda 523 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Açıksu Yüzme Şampiyonası renkli görüntülerle sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Kocaeli Açıksu Yüzme Şampiyonası’nın birinci etabı 28 Temmuz Pazar günü Kerpe sahilinde gerçekleştirildi. İkinci etabı 11-13 Ağustos tarihlerinde Karamürsel ilçesinde bulunan Altınkemer plajında devam edecek olan yüzme şampiyonasının ilk etabına toplam 523 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesi bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte bir spor şûrası yapacağız. Tüm sporcularımızı, milli sporcularımızı ve sporla alakalı profesyonel kim varsa hepsini bir çatı altında toplayacağız” dedi.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, daire başkanları, müdürler, Büyükşehir personeli ve vatandaşlar katıldı. Yarışa toplam 523 lisanslı sporcu katıldı.Şampiyona başlangıcında konuşan Başkan Büyükakın, “Yüzme branşı için 57 kulübümüz var. Yetmez ama önemli bir başarı. Denizle çevrili bir iliz göllerimiz ve birçok yarı olimpik havuzumuz var buna rağmen yüzme branşında 14 milli sporcumuz bulunuyor. 14 yetmez 41 olması lazım. Artık hedefimiz yüzme branşında milli olmuş 41 sporcudur. Bu sporcularımız da Türkiye’de Avrupa’da ve Dünya’da ses getirecek başarılar yakalayacaktır” diye konuştu.

Gençlerin sporla yaşaması için Kocaeli’de birçok proje yapacaklarını belirten Büyükakın, “Sadece gençler için değil bizim amacımız sporun Kocaeli’de yaşam biçimi olması ve tüm çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Buradan sizlere bir de müjde vereyim. Önümüzdeki süreçte spor şûrası yapacağız. Tüm paydaşları şûramıza davet edeceğiz. Tüm sporcularımızı, milli sporcularımızı ve sporla alakalı profesyonel kim varsa hepsini bir çatı altında toplayacağız. Bu şûra, hem tesis yapımını hem de sporcularımızın gelişimi için nelere ihtiyacımız olacağını bizlere iletecek. Her adımımızı bilinçle atmak adına bu şuramızı kuracağız hem de en kısa zamanda” şeklinde konuştu.

Şampiyona 24 kategoride düzenlendi. Yarışlara 12’şer kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş, 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-25 yaş, 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler katıldı. Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler de verildi.

Tüm kategorilerde yarışların bitmesinin ardından madalya törenine geçildi. Dereceye giren yüzücüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın elinden madalyalarını aldı.