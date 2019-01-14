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"Kocaeli, 2018'de rekor seviyede ihracat yaptı"

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "2018'de ilimizden rekor seviyede ihracat gerçekleştirildi. Türkiye genelinde iller sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. 2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 23,6, ithalatımız yüzde 2,1 oranında arttı"

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:09
"Kocaeli, 2018'de rekor seviyede ihracat yaptı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2018 yılında Kocaeli'den rekor seviyede ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli gümrükleri tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, 2018 yılında 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Kocaeli ihracatının tarihi bir rekora imza attığını vurguladı.

Kocaeli'nin bu performansıyla İstanbul'dan sonra en yüksek ihracat yapan il konumunda olduğunu belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"2018'de ilimizden rekor seviyede ihracat gerçekleştirildi. Türkiye genelinde iller sıralamasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. 2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 23,6, ithalatımız yüzde 2,1 oranında arttı. İlimizde ihracat artış oranının, ithalat artış oranının çok üzerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İhracattaki bu ivmelenmede, otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik de ihracatlarını artıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor."

Ayhan Zeytinoğlu, tüm ihracatçı firmaları kutlayarak, şu bilgileri verdi:

"Kocaeli, 77 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle 2018 yılında Türkiye dış ticaretinin yüzde 19,7'sini karşıladı. İlimiz ülkemiz ihracatının yüzde 17'sini tek başına karşıladı. 2017'de bu oran yüzde 14,7'ydi. İthalatın ise yüzde 21,8'ini karşıladı. Otomotiv sektörü 2018'de de ihracat şampiyonu oldu. Kocaeli otomotiv ve yan sanayi 2017'ye göre ihracatını yüzde 19 oranında artırdı. Toplam ihracatımızdaki payı yüzde 45 oldu. İkinci sırada yer alan kimya sanayinin ise ihracatımızdaki payı yüzde 26 oldu."

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:09
  1. Ayhan Zeytinoğlu
  2. İhracat
  3. Kocaeli

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