Koca'dan sağlık çalışanlarına ek ödemeyle ilgili açıklama

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Odatv, SOL, Cumhuriyet Gazetesi gibi şer odakların din görevlilerine %100 ek ödeme yapıldığı, sağlık çalışanlarına ise bundan daha az ödeme yapıldığı ile ilgili ortaya attıkları yalan haberleri elinde patladı.

Türkiye’nin günlük koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ve din görevlilerine yapılan ek ödemeyle ilgili çıkan haberlerle ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Sağlık çalışanları üzerinden algı oyunu

Geçtiğimiz günlerde SOL Haber, Odatv, Cumhuriyet gazetesi paçavraları, din görevlilerine %100, sağlık görevlilerine ise bundan çok düşük zam yapıldığını iddia etti. Şer odaklarının haberine göre, ‘sağlık görevlilerinin sadece görev yaptığı sürenin tamamında Covid-19 servisinde çalışanları, bu süreler için yüzde 100 oranında bir ek ödeme alacak. Bu görevlendirme kapsamında tabip dışı olanlar ise profesörse yüzde 16, eczacı ise yüzde 70, genel idare çalışanı ise yüzde 89, sadece yardımcı hizmet ve din hizmetleri görevlisi ise yüzde 100 oranında ek ödeme alacak’ şeklinde bir haber yapmıştı.

Ancak Koca, hükümete düşman olacağız diye ellerinden gelen tüm kirli planları devreye sokan paçavraların asılsız iddialarını çürüttü.

Fahrettin Koca'dan 'ek ödeme' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada kast edilen hizmetliler sınıfı var, yardımcı hizmetliler. Bu yardımcı hizmetlilerin ek ödemeleri düşük. İçinde bahçıvan da var, berber de var. 11 tanımlanmış sınıf var. Bunun içinde gassal da bulunuyor. Yani vefat edenleri yıkayan özellikle Kovid özelinde yıkayan kişilerle ilgili yapılan uygulamaydı. Oran yüzde 100 gibi görünen oran ortalama 200-250 liradan bahsediyoruz. Ocak'ta verilen ek ödemeyi tamamlamak üzere yüzde 100 gibi rakama tekabül etti. 200-250 liraya karşılık gelen bir şey. Bunun istismarı son derece hiç doğru olmamıştır. Bunun siyasete kurban edilmemesi gerekiyor. Gassala 200-250 liraya karşılık gelen, bahçıvan ve berber sınıfına verildiği için bir orandı, bu oranın yüzde 100'ü maaşının yüzde 100'ü değil, 200-250 liradan bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

İşte sahte haberlerinin belgesi:

Şer odaklarını durdurun!

Sahte bir belgeyle hazırladıkları asparagas haberler yine onların elinde patladıysa da onlar algı oyunlarını millet üzerinde oynamaya devam ediyor. Peki kimse bu oyunlara dur demeyecek mi?