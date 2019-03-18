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Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin geleceğini kurtarma yarışıdır"

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, “Benim için bu seçim, siyasi partiler yarışı değil, Narlıdere’nin geleceğini kurtarma yarışıdır.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:39
Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin geleceğini kurtarma yarışıdır"

Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, “Benim için bu seçim, siyasi partiler yarışı değil, Narlıdere’nin geleceğini kurtarma yarışıdır. Artık Narlıdere için değişim zamanı. Genç ve dinamik bir başkan adayı olarak Narlıdere’yi sizlerle yönetmeye talibim” dedi.


Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık, 31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala, seçim bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Kocabıyık, kent için projelerini anlatıyor.


“Narlıdere için artık değişim vakti” diyen Kocabıyık, “Ali Onbaşı Deresi’nde pikniğe giderdik sınıf olarak. Şimdilerde çocuklarımız oranın yolunu bile bilmez; ama ben onlar için at çiftliğinden okçuluğa, piknik alanından oyun alanlarına kadar oraya her şeyi yapmayı hedefliyorum. Gelecek nesiller güzel yetişmeli. Seçimleri kazanmam halinde, evde bakıma muhtaç insanlarımızı unutmayacağız ve temizlik hizmeti vereceğiz. 24 saat ücretsiz ambulans hizmeti olacak. Maddi durumu uygun olmayan yaşlı vatandaşlarımız için tam donanımlı ücretsiz huzur evi hizmetine kavuşturacağız. Yine maddi durumu uygun olmayanlar için aş evleri yapacağız. Daha çok birçok projelerimiz var. Bunlar arasında; kültür, sanat, tarımsal kalkınma, turizm alanına yönelik sayısız projelerimiz var” şeklinde konuştu.



“Narlıdere’yi sizlerle yönetmeye talibim”


Her ay mahalle toplantıları da düzenleyeceklerini ifade eden Kocabıyık, şöyle devam etti:


“Halk ile hep iç içe olacağız. Zaten burada yaşıyorum; beni sokakta yürürken, esnafla muhabbet ederken yıllardır hep gördünüz, bundan sonra değişen bir şey olmayacak; artık değişim zamanı. Benim için bu seçim siyasi partiler yarışı değil, Narlıdere’nin geleceğini kurtarma yarışıdır. 5 yılda 2 bin 500 kişiye iş sözü verdim, arkasındayım; artık Narlıdere için değişim zamanı. Genç ve dinamik bir başkan adayı olarak Narlıdere’yi sizlerle yönetmeye talibim. Benim sevdam Narlıdere, benim hayalim Narlıdere.”

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:39
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