Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540 kişiyi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri Sakarya’dan ve çevre illerden gelenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Haziran ayında yaz sezonun açan ve Eylül ayının son haftasına kadar hizmet sunmaya devam edecek olan sosyal tesislere bu yaz toplam 22 bin 540 kişi misafir edildi. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Kadınlar Plajı’ haftanın 6 günü Sakarya’dan ve çevre illerden gelen hanımlara ev sahipliği yapıyor.

Belpaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından kadınlara özel olarak Kocaali’de 20 bin metrekare alan üzerinde içerisinde plajı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanları, kafeteryası ile inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri Sakarya’dan ve çevre illerden gelenlere hizmet sunmaya devam ediyor. Yaz sezonunu Haziran ayında açan tesisimiz şu ana kadar 22 bin 540 kişiyi misafir etti. Sakarya ve çevre illerde yaşayan tüm vatandaşlarımızı Kocaali Kadınlar Plajımıza davet ediyoruz. Kadınlara özel olarak inşa edilen tesis ile ilgili vatandaşlarımız 0549 454 54 65 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler” denildi.