Koca yüreklilerin çizimleri Gazze için müzayedeye çıkıyor!

İsrail'in Gazze'de tarihte görülmemiş vahşeti, vicdan sahibi gönüllerde yara açarken; aktivistler yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele eden Gazzeliler için harekete geçti.

Başakşehir STK Platformunun desteği ve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Gazze Dayanışma Gecesinde, ressamların ve gönüllülerin çizdikleri resimler sergiye çıkacak.

Programda elde edilen gelir Gazze'ye bağışlanacak

Genç Aktivistlerin Nisan ayında başlattıkları "Filistin İçin Resmet" resim atölyelerinde gönüllü gençlerin ve ressamların çizdikleri resimlerin satışından elde edilecek gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla, ağır saldırı altında olan Gazze'ye gönderilecek.

8 Haziran Cumartesi günü Saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan programa; sanat, siyaset, sinema dünyasının tanınmış isimleri de katılımlarıyla destek sağlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an tarihin en şiddetli ve en insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze için, insanlık olarak din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hepimiz vebal altındayız. Her gün gözlerimizin önünde binlerce insan, çocuk, kadın, bebek demeden katlediliyor. Yerlerinden edilen ve güvenli bölge denilen çadırlara sığınan insanların orada da üzerine bombalar yağdırılıyor ve yakılıyor. Gazze'nin tek nefes aldığı insani yardım kapısı olan Refah günlerdir vuruluyor. Yaralıları taşıyan ambulanslar siyonist İsrail askerleri tarafından durdurulup, hastanelere ulaşımları engelleniyor. Bu kadar zalim bir düşman ile karşı karşıyayız.

Her geçen gün, zulümleri artarak devam eden bu katiller sürüsünü iyi tanımak, bu zulmü durduruncaya kadar elimizden geleni yapmak ve Gazze'yi her daim her vesile ile gündemde tutmak zorundayız. Bizde gençler olarak bu mücadelede var olmak adına Nisan Ayı'nda Abdülbaki Kömür ve bazı resim hocalarımızın danışmanlıklarında başladığımız yeni projemiz "Filistin İçin Resmet" ile gönüllülerimiz ve ressamlarımızla, Gazze, Filistin ve Kudüs temalı çizdiğimiz resimleri, hem orada yaşananları unutmamaya, hem de projeden elde ettiğimiz gelir ile kardeşlerimize bir nefes olmaya vesile kıldık.

Programımıza teveccüh eden birbirinden değerli katılımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan ve projemize destek veren, Başakşehir STK Platformuna, GAZZE NOW'daki abilerimize ve herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

Sürpriz konukların da yer alacağı programda katılımcıların isimleri şu şekilde:

Sanatçılar:

Dursun Ali Erzincanlı

Abdülbaki̇ Kömür

Mustafa Demi̇rci̇

Fethullah Badem

Bi̇lal Göregen

Ömer Çeli̇k

Abdullah Taşkıran

Grup Genç

Grup Yürüyüş (M. Ali̇ Aslan )

Grup Kıyam

Oyuncular:

Burak Haktanır

Celal Al

Nuray Albamya İnce

Yazarlar:

Sevda Türküsev

Mi̇ne İzgi̇

Selvi̇gül Kandoğmuş Şahi̇n

Dr. Ömer Korkmaz

Abdurrahman Uzun

Hocalar:

Prof. Dr. Mustafa Karataş

Mehmet Talu Hoca

Hafız Ni̇yazi̇ Çapar

Konuşmacılar:

Beheşti̇ İsmai̇l Songür - Mavi Marmara Derneği Başkanı

Zülal Selma Bakkaş - Akti̇vi̇st

Nuray Canan Songür - Akti̇vi̇st

Abdüllati̇f Genç - Akti̇vi̇st

Sunucular:

Onur Kesepara

Sezgi̇n Maden

Oflu Ali (Ali Öztürk)

Milletvekilleri:

Prof. Dr. Yasi̇n Aktay

Rumeysa Kadak - İstanbul Milletvekili

Hasan Turan - İstanbul Milletvekili - Tbmm Fi̇li̇sti̇n Dostluk Grubu Bşk.

Resim atölyesinden kareler: