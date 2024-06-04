Koca yüreklilerin çizimleri Gazze için müzayedeye çıkıyor!
İsrail'in yoğun bombardımanı altında açlıkla mücadele eden Gazzeliler için harekete geçen Genç Aktivistler, Başakşehir STK Platformunun desteği ve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gönülleri fetheden bir etkinliğe imza atıyor.
İsrail'in Gazze'de tarihte görülmemiş vahşeti, vicdan sahibi gönüllerde yara açarken; aktivistler yoğun bombardıman altında açlıkla mücadele eden Gazzeliler için harekete geçti.
Başakşehir STK Platformunun desteği ve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Gazze Dayanışma Gecesinde, ressamların ve gönüllülerin çizdikleri resimler sergiye çıkacak.
Programda elde edilen gelir Gazze'ye bağışlanacak
Genç Aktivistlerin Nisan ayında başlattıkları "Filistin İçin Resmet" resim atölyelerinde gönüllü gençlerin ve ressamların çizdikleri resimlerin satışından elde edilecek gelir, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği aracılığıyla, ağır saldırı altında olan Gazze'ye gönderilecek.
8 Haziran Cumartesi günü Saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan programa; sanat, siyaset, sinema dünyasının tanınmış isimleri de katılımlarıyla destek sağlayacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Genç Aktivistler'in kurucusu Mislina Nur Badem, şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
"Şu an tarihin en şiddetli ve en insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Gazze için, insanlık olarak din, dil, ırk ayrımı olmaksızın hepimiz vebal altındayız. Her gün gözlerimizin önünde binlerce insan, çocuk, kadın, bebek demeden katlediliyor. Yerlerinden edilen ve güvenli bölge denilen çadırlara sığınan insanların orada da üzerine bombalar yağdırılıyor ve yakılıyor. Gazze'nin tek nefes aldığı insani yardım kapısı olan Refah günlerdir vuruluyor. Yaralıları taşıyan ambulanslar siyonist İsrail askerleri tarafından durdurulup, hastanelere ulaşımları engelleniyor. Bu kadar zalim bir düşman ile karşı karşıyayız.
Her geçen gün, zulümleri artarak devam eden bu katiller sürüsünü iyi tanımak, bu zulmü durduruncaya kadar elimizden geleni yapmak ve Gazze'yi her daim her vesile ile gündemde tutmak zorundayız. Bizde gençler olarak bu mücadelede var olmak adına Nisan Ayı'nda Abdülbaki Kömür ve bazı resim hocalarımızın danışmanlıklarında başladığımız yeni projemiz "Filistin İçin Resmet" ile gönüllülerimiz ve ressamlarımızla, Gazze, Filistin ve Kudüs temalı çizdiğimiz resimleri, hem orada yaşananları unutmamaya, hem de projeden elde ettiğimiz gelir ile kardeşlerimize bir nefes olmaya vesile kıldık.
Programımıza teveccüh eden birbirinden değerli katılımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan ve projemize destek veren, Başakşehir STK Platformuna, GAZZE NOW'daki abilerimize ve herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."
Sürpriz konukların da yer alacağı programda katılımcıların isimleri şu şekilde:
Sanatçılar:
Dursun Ali Erzincanlı
Abdülbaki̇ Kömür
Mustafa Demi̇rci̇
Fethullah Badem
Bi̇lal Göregen
Ömer Çeli̇k
Abdullah Taşkıran
Grup Genç
Grup Yürüyüş (M. Ali̇ Aslan )
Grup Kıyam
Oyuncular:
Burak Haktanır
Celal Al
Nuray Albamya İnce
Yazarlar:
Sevda Türküsev
Mi̇ne İzgi̇
Selvi̇gül Kandoğmuş Şahi̇n
Dr. Ömer Korkmaz
Abdurrahman Uzun
Hocalar:
Prof. Dr. Mustafa Karataş
Mehmet Talu Hoca
Hafız Ni̇yazi̇ Çapar
Konuşmacılar:
Beheşti̇ İsmai̇l Songür - Mavi Marmara Derneği Başkanı
Zülal Selma Bakkaş - Akti̇vi̇st
Nuray Canan Songür - Akti̇vi̇st
Abdüllati̇f Genç - Akti̇vi̇st
Sunucular:
Onur Kesepara
Sezgi̇n Maden
Oflu Ali (Ali Öztürk)
Milletvekilleri:
Prof. Dr. Yasi̇n Aktay
Rumeysa Kadak - İstanbul Milletvekili
Hasan Turan - İstanbul Milletvekili - Tbmm Fi̇li̇sti̇n Dostluk Grubu Bşk.
Resim atölyesinden kareler: