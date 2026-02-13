  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding altın değerindeki araziyi sessiz sedasız kapattı! Arazinin altı kaynıyor App Store’da birinci oldu: iPhone kullananlardan bu uygulamaya hücum Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu Şok eden casusluk: Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin gözünü şimdi de gözünü oraya dikti UNESCO tescilli 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami ramazana hazır Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi! Bakın en çok hangisi tercih eidliyor Sözleşmeli personele müjde: İşte geçiş yapabilecekleri memur kadroları! Tedirgin eden karar alındı! Türkiye'ye sadece 16 kilometre mesafede ve bir ilimiz haritadan silinebilir Özellikle antioksidan... Kronik hastalıkların en lezzetli ilacı: Bir avucu kalbin muhafızı
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu
IHA Giriş Tarihi:

Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu

Bursa'nın kayalıklar arasına gizlenmiş doğa harikası Saitabat Şelalesi, bu yıl Uludağ ve eteklerine düşen yağışların iyi olmasıyla yeniden coştu.

#1
Foto - Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu

Kestel ilçesine bağlı Saitabat Şelalesi, doğal güzelliği ve orman içinde temiz havasıyla hem Bursa'nın hem Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Yeşillikler arasındaki şelaleyi görmek için gelenler, civarda bulunan kafelerde oturup bölgeye özgü köy kahvaltısıyla yöresel lezzetlerin tadına bakabiliyor. Uludağ'dan gelen soğuk suda yetiştirilen balıklardan yiyebiliyor, atlı gezinti yapabiliyor.

#2
Foto - Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu

Geçen yıl yağışların az olması, Uludağ'a karın az düşmesi, kuraklık ve aşırı sıcak gibi nedenlerle suyu ciddi oranda azalan ve hatta kuruma tehlikesi geçiren Saitabat Şelalesi, özlenen sesine ve güzelliğine yeniden kavuştu.

#3
Foto - Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bilecik gibi yakın yerler başta olmak üzere ülkenin birçok yerinden ziyaretçi çeken Saitabat Şelalesi'nde ilkbaharda suyun daha çok olması bekleniyor. Bölge halkından ve işletmecilerinden olan Kemal Akçay, geçen yaz Uludağ'a kar yağışının az olmasıyla Saitabat Şelalesi'nin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

#4
Foto - Yaz aylarında kurumak üzereydi! Doğa harikası şelale yeniden coştu

Kuruma noktasına gelen şelalenin şu anda coşkuyla akmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Akçay, "Önceki yıllarda daha gür akıyordu ama bu suyun sesini de özledik. Şimdi bile İstanbul'dan birçok yerden turist geliyor. Uludağ'ın eriyen kar suları ile kaynak suları toplanıp kayalar arasından buraya ulaşıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Siyaset

Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun daha geniş ittifak çağrısına ilk cevap geldi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğl..
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada 1975-1977 yılları arasında Sarı Lacivert formayı sırtında taşıyan, 1989-90 yılları arasında is..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!
Aktüel

LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor!

Kanada'nın devlet kanallarında pazarladığı LGBT dayatması sapkınlığı, okul basıp çocuk avlayan bir satanist canavar yetiştirdi.
Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti
Gündem

Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti

Bir vatandaş, TÜVTÜRK muayene istasyonunda aracının stop lambaları yanmadığı gerekçesiyle muayeneden kalınca, istasyon önünde sinir krizi ge..
A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü
Spor

A Milli Futbol Takımı ölüm grubuna düştü

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri kura çekiminin ardından belli oldu. Zor bir gruba düşen Türkiye, Fransa, İtalya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23